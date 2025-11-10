Il Real e Xabi Alonso tirano un sospiro di sollievo: infortunio Courtois, non è così grave

"Dopo gli esami effettuati oggi sul nostro giocatore Thibaut Courtois dai Servizi Medici del Real Madrid, è stata diagnosticata una lesione al muscolo adduttore lungo della gamba destra", recita il comunicato del Real Madrid dopo gli accertamenti effettuati sul portiere belga, che aveva avvertito un fastidio fisico al termine della partita contro il Rayo Vallecano a Vallecas (terminata 0-0).

Dopo aver conosciuto i risultati degli esami, secondo quanto riferito da MARCA, il club spagnolo ha deciso insieme al portiere belga di non raggiungere la sua Nazionale durante la pausa per le nazionali adibita nel mese corrente (saltando i match contro Kazakistan e Liechtenstein), per proseguire il suo processo di recupero ed evitare rischi inutili.

Dopo Valverde, il Real Madrid dunque tira un sospiro di sollievo anche per Courtois, perché l'infortunio riscontrato dall'estremo difensore dei blancos è meno grave del previsto (dovrebbe rimanere fuori 10-12 giorni) e per questo dovrebbe avere sufficiente margine per recuperare in tempo contro l’Elche. Non dovesse farcela, successivamente, il Real Madrid viaggerà in Grecia per affrontare l’Olympiacos in Champions League, dopodiché si sposterà a Girona e dovrà infine visitare l'Athletic Bilbao nell'arena infuocata del San Mamés. Completando così la sesta trasferta consecutiva... in coincidenza con la partita di NFL che il Bernabéu ospiterà tra Dolphins e Commanders.