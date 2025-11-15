Tre big di Premier League ci pensano, ma Semenyo non ha chiesto la cessione al Bournemouth

L'attaccante del Bournemouth, Antoine Semenyo, è finito nel mirino delle più grandi squadre della Premier League in vista della prossima sessione di calciomercato invernale. Il suo nome è cerchiato in rosso sui taccuini di Liverpool, Manchester City e Tottenham, tutte alla ricerca di rinforzi offensivi, stando a quanto riferito da Sky Sports UK.

Nonostante l'interesse del Manchester United e degli Spurs già la scorsa estate, Semenyo aveva firmato un nuovo contratto quinquennale con il Bournemouth, legandosi al club fino al 2030, dopo che i top club avevano virato su altri obiettivi (United prese Mbeumo, Spurs ingaggiarono Kudus). Ma le sue prestazioni eccezionali in questa stagione hanno riacceso i riflettori su di lui. Semenyo continua a impressionare e una sua candidatura per un trasferimento a gennaio non è affatto esclusa.

L'emittente satellitare smentisce alcune voci circolate: l'attaccante ghanese non ha chiesto di essere ceduto ed è rimasto infastidito da tali rumors. Si tratta, per il momento, di un forte interesse dei club che lo monitorano costantemente. Il Tottenham è alla ricerca specifica di un attaccante esterno che possa agire sulla fascia sinistra, mentre Liverpool e Manchester City stanno valutando opzioni di lungo periodo per rimodellare i rispettivi reparti avanzati. Il Bournemouth, forte di un contratto lungo, potrebbe resistere, ma l'assalto delle big è pronto.