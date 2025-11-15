Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ancelotti sorride, Brasile dominante con Estevao-Casemiro: il Senegal perde dopo 2 anni

Ancelotti sorride, Brasile dominante con Estevao-Casemiro: il Senegal perde dopo 2 anniTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:26Calcio estero
Yvonne Alessandro

In un’amichevole calda, combattuta e con un "clima da Mondiale", con scintille in mezzo al campo, il Brasile ha battuto il Senegal per 2-0 all’Emirates Stadium di Londra. Estevao e Casemiro (assist di Rodrygo) hanno segnato per la squadra di Carlo Ancelotti, che ha disputato un eccellente primo tempo e poi si è limitata a controllare la partita nella ripresa. Un successo storico, ad ogni modo, per la Seleçao: è la prima volta che la nazionale verdeoro riesce a superare i Leoni della Teranga.

Nei due precedenti incontri amichevoli, il Brasile aveva ottenuto un pareggio (nel 2019) e una sconfitta (nel 2023). Inoltre, è stata anche la 4ª vittoria di "Carletto" in 7 partite alla guida della Nazionale, senza dimenticare un pareggio e due sconfitte restanti. Nel complesso un match di totale supremazia da parte dei ragazzi di Ancelotti, mentre per i senegalesi si tratta della prima sconfitta dopo due anni.

La Seleção tornerà in campo il prossimo martedì, quando affronterà la Tunisia a Lille, in Francia, nell’ultima amichevole della data di novembre. Dopodiché la squadra ritroverà Ancelotti solo a marzo del prossimo anno, quando disputerà due partite (Croazia e Francia secondo quanto riferito da ESPN) di preparazione in vista della Coppa del Mondo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. In linea con i desideri del CT italiano, che vuole alzare il livello con l'avvicinamento progressivo del torneo iridato.

Articoli correlati
Un talento al giorno, Angelo Candido: il terzino moderno, attacca e difende Un talento al giorno, Angelo Candido: il terzino moderno, attacca e difende
Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate: la Croazia è la 30esima a raggiungere... Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate: la Croazia è la 30esima a raggiungere l'obiettivo
Danilo: "Juve club più importante della mia vita, immaginavo lì i miei ultimi anni"... Danilo: "Juve club più importante della mia vita, immaginavo lì i miei ultimi anni"
Altre notizie Calcio estero
Dzeko titolare, la scelta su Muharemovic: Bosnia Erzegovina-Romania, le formazioni... Dzeko titolare, la scelta su Muharemovic: Bosnia Erzegovina-Romania, le formazioni ufficiali
Spagna e Austria vedono i Mondiali 2026: doppietta di Arnautovic, Kvaratskhelia ko... Spagna e Austria vedono i Mondiali 2026: doppietta di Arnautovic, Kvaratskhelia ko
Da McTominay a Tsimikas: Danimarca-Bielorussia e Grecia-Scozia, le formazioni ufficiali... Da McTominay a Tsimikas: Danimarca-Bielorussia e Grecia-Scozia, le formazioni ufficiali
UEFA, sanzione al Marsiglia dopo il ko con l'Atalanta. Squalificato un collaboratore... UEFA, sanzione al Marsiglia dopo il ko con l'Atalanta. Squalificato un collaboratore di De Zerbi
Ancelotti sorride, Brasile dominante con Estevao-Casemiro: il Senegal perde dopo... Ancelotti sorride, Brasile dominante con Estevao-Casemiro: il Senegal perde dopo 2 anni
Dov'è il rinnovo con il Liverpool? Konaté: "I miei agenti stanno negoziando con il... Dov'è il rinnovo con il Liverpool? Konaté: "I miei agenti stanno negoziando con il club"
Tre big di Premier League ci pensano, ma Semenyo non ha chiesto la cessione al Bournemouth... Tre big di Premier League ci pensano, ma Semenyo non ha chiesto la cessione al Bournemouth
Umtiti: "Con Deschamps CT ho cambiato il mio calcio, mi diceva di darla subito a... Umtiti: "Con Deschamps CT ho cambiato il mio calcio, mi diceva di darla subito a Giroud"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
Le più lette
1 Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
2 Gattuso: "Ci hanno augurato la morte, non erano fischi. 9-0 impensabile". Out Tonali e Calafiori
3 Haaland: "Futuro in Italia? Non si sa mai. Pio Esposito? Onestamente non lo conosco"
4 Italia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui
5 Atalanta a un bivio con Lookman e il Galatasaray. Non tutte le cessioni riescono con il buco
Ora in radio
Repliche 11:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui
Immagine top news n.1 Il CT Solbakken: "La svolta a Oslo contro l'Italia. Ma anche voi andrete al Mondiale..."
Immagine top news n.2 Haaland: "Futuro in Italia? Non si sa mai. Pio Esposito? Onestamente non lo conosco"
Immagine top news n.3 Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone
Immagine top news n.4 Il primo calciatore acquistato in Bitcoin: la storia di Kiroglu all'Harunustaspor
Immagine top news n.5 Messi prese 5 milioni di bonus col fan token del PSG. Che intanto ha aggiunto Bitcoin al proprio bilancio
Immagine top news n.6 BrozoCrypto e Huijsen che imita 'Just a chill guy': esempi di calciatori legati alle cripto
Immagine top news n.7 Il caso Real Bedford FC: una tesoreria Bitcoin per la scalata fino alla Premier League
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.2 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.3 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Scozia, Ferguson: "Grecia fuori dai Mondiali? Non so quanto cambi, ma basterebbe un pari"
Immagine news Serie A n.2 Mazzarri: "Con Kvara ho provato a fare una cosa simile a quella che facevo con Lavezzi"
Immagine news Serie A n.3 Suwarso: "Milan-Como in Australia un bene per la Serie A. Nico Paz? Speriamo resti a lungo"
Immagine news Serie A n.4 Norvegia, il ct Solbakken sta con Gattuso: "Altre Nazionali hanno strade più facili per il Mondiale"
Immagine news Serie A n.5 Skorupski: "A Pessina ho detto che avrebbe fatto miracoli. Infortunio? Non siamo macchine"
Immagine news Serie A n.6 Luis Henrique delude? L'Inter sfida il Napoli per Norton-Cuffy: occhi sull'esterno del Genoa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Castagnini: "Soddisfatti dell'avvio. Stiamo riportando entusiasmo nella piazza"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, si ferma l'attaccante Soleri: nei prossimi giorni gli esami strumentali
Immagine news Serie B n.3 Pohjanpalo deve invertire la rotta. La promozione in A del Palermo passa dai suoi gol
Immagine news Serie B n.4 Pescara, caccia a un difensore per gennaio: da Rizzo a Coppola i possibili nomi
Immagine news Serie B n.5 Ignazio Abate bene anche in Serie B: la sua Juve Stabia sulla strada per i playoff
Immagine news Serie B n.6 Giannitti: "Stirpe-Alvini connubio vincente a Frosinone. La Samp è la grande incompiuta di B"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sambenedettese, Cultraro: "Piazza speciale, voglio crescere e farmi trovare pronto"
Immagine news Serie C n.2 Brunet trascina la rimonta del Campobasso: "Gol liberatorio, dopo l’intervallo è scattato qualcosa"
Immagine news Serie C n.3 Picerno, il dg Greco esplode: "Squadra senza spina dorsale, ma Bertotto non rischia"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati delle 17:30: vittorie per Cittadella e Lumezzane, pari tra
Immagine news Serie C n.5 Serie C, colpaccio Casarano: Catania ko. Vincono anche Crotone e Cosenza
Immagine news Serie C n.6 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Georgia-Spagna, la Roja vede la qualificazione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Romanelli: "Spagna e Inghilterra avanti a noi. Prendiamo ispirazione per continuare a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women-Milan, le formazioni ufficiali: torna Kerr dal 1’. Solito tridente per Bakker
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, la Fiorentina manca l’assalto al primo posto: 1-1 contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Hurtig e Bonfantini dal 1'. Pinther guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, un lampo di Pellegrino Cimò stende il Sassuolo. 1ª vittoria per la Ternana
Immagine news Calcio femminile n.6 Sassuolo-Ternana, le formazioni ufficiali: in avanti è sfida fra Clelland e Pirone
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?