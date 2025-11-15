Ancelotti sorride, Brasile dominante con Estevao-Casemiro: il Senegal perde dopo 2 anni

In un’amichevole calda, combattuta e con un "clima da Mondiale", con scintille in mezzo al campo, il Brasile ha battuto il Senegal per 2-0 all’Emirates Stadium di Londra. Estevao e Casemiro (assist di Rodrygo) hanno segnato per la squadra di Carlo Ancelotti, che ha disputato un eccellente primo tempo e poi si è limitata a controllare la partita nella ripresa. Un successo storico, ad ogni modo, per la Seleçao: è la prima volta che la nazionale verdeoro riesce a superare i Leoni della Teranga.

Nei due precedenti incontri amichevoli, il Brasile aveva ottenuto un pareggio (nel 2019) e una sconfitta (nel 2023). Inoltre, è stata anche la 4ª vittoria di "Carletto" in 7 partite alla guida della Nazionale, senza dimenticare un pareggio e due sconfitte restanti. Nel complesso un match di totale supremazia da parte dei ragazzi di Ancelotti, mentre per i senegalesi si tratta della prima sconfitta dopo due anni.

La Seleção tornerà in campo il prossimo martedì, quando affronterà la Tunisia a Lille, in Francia, nell’ultima amichevole della data di novembre. Dopodiché la squadra ritroverà Ancelotti solo a marzo del prossimo anno, quando disputerà due partite (Croazia e Francia secondo quanto riferito da ESPN) di preparazione in vista della Coppa del Mondo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. In linea con i desideri del CT italiano, che vuole alzare il livello con l'avvicinamento progressivo del torneo iridato.