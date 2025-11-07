Belgio, i convocati di Garcia: assenti solo i due infortunati Lukaku e de Bruyne

Il Belgio di Rudi Garcia si prepara a disputare gli ultimi due incontri di qualificazione ai Mondiali 2026, contro il Kazakistan (15 novembre) e il Liechtenstein (18 novembre). I Red Devils sono in ottima posizione per conquistare il pass per la fase finale e guidano il loro girone con un punto di vantaggio sul Galles.

Per completare il lavoro, il commissario tecnico francese ha convocato i suoi uomini chiave. Nella lista figurano Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Amadou Onana, Youri Tielemans, Jérémy Doku e Leandro Trossard, tutti punti fermi del gruppo. Due assenze di peso, invece, per infortunio: Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, ancora alle prese con lunghi periodi di recupero.

Garcia ha deciso di rinnovare parzialmente il gruppo, chiamando nuovamente Diego Moreira e offrendo la prima convocazione al giovane Nathan Ngoy. Il difensore del Lilla, che poteva scegliere di rappresentare la Repubblica Democratica del Congo, ha optato definitivamente per i colori del Belgio.

La lista completa:

Portieri: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt

Difensori: Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Diego Moreira, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Centrocampisti: Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Charles Vanhoutte, Axel Witsel

Attaccanti: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Dodi Lukebakio, Lois Openda, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard, Romeo Vermant