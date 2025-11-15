Qual. Mondiali, le formazioni ufficiali di Kazakistan-Belgio: Garcia punta su due 'italiani'

Altro giro, altra giornata di nazionali e di qualificazioni al prossimo Mondiale. Nel Gruppo J cominceranno Kazakistan e Belgio, in campo oggi alle 15, seguite poi da Liechtenstein e Galles, il cui match è in programma alle 18. Sono note le formazioni ufficiali di Kazakistan-Belgio.

Rudi Garcia, senza gli infortunati Lukaku e De Bruyne, sceglie due esponenti della Serie A: De Winter del Milan in difesa e De Ketelaere dell'Atalanta sulla trequarti. Solo panchina per lo juventino Openda e per il milanista Saelemaekers. Di seguito i due schieramenti.

KAZAKISTAN (4-2-3-1): Anarbekov; Kairov, Kassym, Alip, Vorogovskiy; Orazov, Topalov; Chesnokov, Samorodov, Kenzhebek; Satpayev

CT: Talgat Baisufinov

BELGIO (4-2-3-1): Sels; Castagne, Theate, De Winter, Seys; Raskin, Onana; Doku, Vanaken, De Ketelaere; Trossard

CT: Rudi Garcia

CALENDARIO GRUPPO J

Kazakistan-Belgio

Liechtenstein-Galles (oggi, ore 18)

CLASSIFICA GRUPPO J

Belgio 14

Macedonia del Nord 13*

Galles 10

Kazakistan 7*

Liechtenstein 0

*una gara in più