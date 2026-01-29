Ufficiale Il Colonia blinda un suo talento: il diciottenne Schenten ha firmato fino al 2030

Il Colonia ha annunciato sui propri canali ufficiali il rinnovo fino al 2030 del talentuoso attaccante Fynn Schenten, classe 2007, cresciuto nel vivaio del club tedesco dove è arrivato ad appena otto anni arrivando fino all’esordio con la prima squadra dove in questa stagione ha collezionato tre presenze in Bundesliga in questa stagione.

"Fynn ha seguito un percorso esemplare. È cresciuto a Geißbockheim e si è fatto notare con ottime prestazioni nell'U19. Come ricompensa, gli è stata data la possibilità di allenarsi con la prima squadra prima della pausa invernale e ha potuto mettersi in mostra durante il ritiro invernale. - ha dichiarato il direttore tecnico Lukas Berg - Ha fatto molto bene e, di conseguenza, ha guadagnato i suoi primi minuti in Bundesliga. Crediamo che abbia le carte in regola per affermarsi a questo livello a lungo termine e vogliamo supportarlo in questo percorso".

"Prima di arrivare a Colonia, avevo giocato a calcio solo per pochi mesi nel mio paese, quindi il Colonia è la squadra della mia città natale. Sia come giocatore che come tifoso, ho potuto vivere momenti davvero fantastici qui, di cui sono orgoglioso. - sono le parole del giocatore ai canali ufficiali del club - Festeggiare la promozione della prima squadra allo stadio, lo stesso giorno della nostra vittoria del campionato tedesco, è stato indimenticabile. È un grande onore, ma anche una responsabilità, per me firmare il mio primo contratto da professionista qui, perché ora è il momento di andare avanti, ci sono obiettivi per i quali lavorerò sodo".