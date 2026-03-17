Ufficiale Schelotto, nuova vita. L'ex Inter diventa vicepresidente del Paradiso: le quote acquisite

Il Paradiso ha annunciato come nuovo vicepresidente e si tratta di Ezequiel Schelotto. Il centrocampista argentino, con un passato tra Atalanta, Inter, Parma e altri club italiani cambia vita: a 36 anni intraprenderà ufficialmente anche un ruolo dirigenziale all’interno del club elvetico, attualmente in Serie C svizzera, con l’acquisizione del 40% delle quote della società. Attualmente, i ticinesi sono penultimi con 18 punti in Promotion League, a 4 punti dalla zona salvezza.

Il comunicato ufficiale del club

"Il FC Paradiso è lieto di annunciare l’inizio di una nuova fase nella storia del club e nel percorso di Ezequiel Schelotto.

Il centrocampista della nostra Prima Squadra intraprenderà ufficialmente anche un ruolo dirigenziale all’interno della società: Schelotto diventerà vicepresidente del FC Paradiso, entrando inoltre nella compagine societaria con l’acquisizione del 40% delle quote del club.

Una scelta che rappresenta molto più di un semplice incarico: è la conferma della volontà di costruire un progetto solido, ambizioso e profondamente legato al territorio. L’esperienza internazionale, la personalità e la visione di Schelotto saranno un valore aggiunto per lo sviluppo sportivo e strutturale del FC Paradiso.

L’annuncio ufficiale sarà presentato martedì 17 marzo a Palazzo Mantegazza, durante un evento istituzionale alla presenza di autorità, sponsor e partner. Nel corso della serata verrà inoltre presentata la Prima Squadra e condivisa la visione del progetto sportivo che guiderà il futuro del club.

Il FC Paradiso guarda avanti con entusiasmo, determinazione e con una nuova energia per continuare a crescere dentro e fuori dal campo.

Benvenuto in questo nuovo ruolo, Ezequiel.

Il futuro si costruisce insieme".