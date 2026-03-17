Koundé una miniera per il Siviglia: dal Barcellona 2,5 milioni a stagione. C'è un motivo
Un'entrata cospicua all'orizzonte. Il Siviglia, infatti, grazie a Jules Koundé andrà a guadagnare nuovamente un incasso garantito. Il difensore francese trasferitosi al Barcellona nell'estate del 2022, ha quasi soddisfatto le condizioni previste nell'accordo tra i due club per far scattare un pagamento di 2,5 milioni di euro a stagione fino al 2027, secondo quanto riportato dal media spagnolo Estadio Deportivo.
Da cosa dipende questo bonus?
Affinché questo premio finisca nelle casse del club rojiblanco, Koundé deve giocare almeno 45 minuti nel 60% delle partite ufficiali della stagione. Un obiettivo ormai ampiamente raggiunto, con 34 incontri già disputati fino ad ora. Mentre si attende con ansia di scoprire cosa riserverà il cammino del Barcellona in Champions League. Domani Yamal e compagni saranno al Camp Nou per sfidare il Newcastle dopo l'1-1 d'andata degli ottavi.
I dettagli dell'accordo
Il Siviglia potrebbe quindi incassare questo indennizzo già nel mese di aprile, nonostante il recente infortunio di Kounde in Coppa del Re che lo ha tenuto lontano dai campi per diverse settimane. Il club andaluso beneficia così di un introito molto gradito in un contesto economico delicato. Inoltre, i rojiblancos potranno continuare a percepire queste entrate anche la prossima stagione, grazie al prolungamento del contratto di Koundé con il Barça fino al 2030.
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