"Dormiamo e sogniamolo": tripletta Valverde al City, l'aneddoto della moglie la notte prima

La tripletta di Federico Valverde nella goleada del Real Madrid contro il Manchester City in Champions League la scorsa settimana ha lasciato esterrefatto tutto lo stadio del Bernabeu e i presenti, così come gli spettatori appiccicati al televisore di fronte alle prodezze sotto porta del centrocampista uruguaiano. In un'intervista, la giornalista e moglie del giocatore Mina Bonino ha rivelato che la prestazione storica ha avuto origine da una conversazione intima tra i due la notte prima della partita.

Stando a quanto raccontato dalla consorte, infatti, il Pajarito mostrava già una grande fiducia nelle ore antecedenti la gara da MVP ai danni del Manchester City: "Mi ha detto: 'Spero di segnare un gol domani'. Continuava a ripeterlo", l'incipit del racconto. Di fronte alle preghiere del giocatore e marito, ha risposto con incoraggiamento: "Gli ho detto: 'Allora sogniamolo. Dormiamoci su pensando, immaginiamolo intensamente'".

Un aneddoto che certamente rimarrà scolpito nella mente di Valverde e Bonino, così come dei tifosi del Real Madrid rimasti incantati di fronte ad una performance da assoluto protagonista del numero 8 blanco. Una versione da centrocampista completo, di certo migliorata nell'arco dell'ultimo anno e che per alcuni potrebbe portarlo a scalare posizioni importanti in ottica Pallone d'Oro 2026. Senza pensare troppo in là, questa sera ci sarà il secondo duello definitivo con Guardiola e il City, per decidere chi volerà ai quarti di Champions League.