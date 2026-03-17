Arsenal, Calafiori e il suo blocco "scorpione" diventano virali: "Ho visto. Mi piace il nome"

Al contrario del suo ex compagno di squadra Zirkzee, Riccardo Calafiori da quando ha messo piede all'Arsenal due estati fa ha conquistato chiunque. In primis l'allenatore, Mikel Arteta, che ha sempre messo in risalto le qualità uniche del difensore italiano sottolineandone anche l'aura trasmessa. Nel giro di poco tempo i compagni di squadra, tra allenamenti intensi e conoscenze fuori dal campo, passando poi per la piazza.

Tifosi Gunners totalmente soddisfatti dall'ex Bologna, tanto da rimanere a bocca aperta sulla volontà di non incassare gol nell'ultima partita di Premier League con l'Everton. Il video di Calafiori in opposizione su McNeil con una chiusura eroica è diventato virale nel giro di poco tempo, con la reazione dell'avversario stupefatto per la rete a botta sicura negata.

"Sì, non ci ho pensato tanto in realtà. Ho solo guardato il giocatore che stava calciando e ho pensato che dovevo coprire il più possibile lo spazio. Ho solo reagito", la spiegazione di Calafiori. "Amiamo difendere la nostra casa, la nostra porta e proviamo a fare di tutto per riuscirci". Come anticipato, è stato ribattezzato 'blocco scorpione' e l'ex Roma si è lasciato andare tra le risate: "Sì, ho visto. Mi piace il nome!", in conferenza stampa post-vittoria per 2-0 sull'Everton.