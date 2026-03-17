Atletico, Julian Alvarez e il futuro: "Nel 2035 mi vedo da leader, come Koke e Griezmann"

Sembra proprio che l'Atletico Madrid - o chi per esso - si sia mosso in fretta per spegnere l'incendio scoppiato dopo la sfida di Champions League contro il Tottenham. Da un "non si sa mai", Julian Alvarez ha tentato di dare una definizione più chiara e vicina al club spagnolo in ottica futuro, dopo le dichiarazioni di settimana scorsa che avevano messo sull'attenti i tifosi colchoneros.

In un video promozionale di Moeve, c'è chi gli pone una domanda stile colloquio di lavoro: "Come ti vedi tra 10 anni?". Risposta immediata: "Nel 2035 avrò 35 anni e mi vedo con un ruolo da veterano, come quello che oggi ricoprono Oblak, Koke e Griezmann, dopo aver accumulato tanta esperienza", ha esordito l'attaccante argentino. "Mi vedo un po' riflesso in loro, a ricoprire quel ruolo di capitano, di leader del gruppo", le parole rilasciate nel video pubblicato dall'account Instagram della Liga.

Il chiarimento dopo i dubbi. "Può essere di sì, può essere di no. Non si sa mai", quindi è una posizione in bilico che Julian Alvarez si è lasciato alle spalle, tranquillizzando la piazza rojiblanco. Sebbene, per totalità di dichiarazioni, dopo il 5-2 impartito agli Spurs andata degli ottavi di Champions League avesse aggiunto: "Sono molto felice qui. Mi fai una domanda che poi finisce ovunque. Sono felice, penso al giorno per giorno, lavoro per migliorare e per dare il massimo qui. Non ho mai detto nulla né parlato male del club. Sono molto grato e la gente mi ha sempre mostrato il suo affetto".