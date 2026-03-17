Barcellona, Laporta anticipa: "Vogliamo rinnovare Flick, ecco quando arriverà l'annuncio"

Con Font fuori dai giochi e il quarto mandato di Joan Laporta ormai ufficializzato, l'eletto presidente del Barcellona ha campo libero per confermare due punti fermi del suo progetto blaugrana. Da un lato il direttore sportivo Deco, con il quale ha chiuso affari d'oro e blindato Lamine Yamal. Ma nell'immediato l'idea del numero uno del club catalano è di premiare anche la guida in panchina, Hansi Flick.

"Chi deve negoziare fino a luglio è Rafa Yuste, in qualità di presidente, con Deco e il suo rappresentante. Io darò la mia opinione, ma non posso compiere atti di rappresentanza o di disposizione", ha spiegato Laporta in merito al rinnovo dell'allenatore del Barcellona. "La giunta attuale può rinnovare Flick. Con una giunta nel segno della continuità non accadranno cose impreviste. Se la situazione fosse diversa, si potrebbe decidere per un cambio di allenatore o di acquisti". Ma l'intenzione è chiara e pubblica: "Vogliamo rinnovarlo fino al 2028, in modo che ogni stagione abbia un anno di margine. Lui è favorevole e a breve annunceremo l'accordo perché si trova molto a suo agio. È una decisione di Hansi, Yuste e Deco".

C'è chi si domanda se Laporta possa rimanere in carica 5 anni con Flick al suo fianco da allenatore. E il presidente ha replicato: "Dimostrerebbe stabilità e il fatto che stiamo vincendo. Vedo possibile che resti altri 5 anni con il Barça. È un uomo giovane, con molta energia, che si trova bene in città". I meriti del Triplete domestico della scorsa stagione vanno in grande parte al tecnico tedesco: "(...) Ha fatto sì che la squadra tornasse a funzionare con gli stessi giocatori che prima non riuscivano a rendere altrettanto bene", la frecciata lanciata anche al predecessore Xavi. "Si spiega in modo chiaro. Affronta ogni domanda. La sua sincerità nello spiegare il modello calcistico, il suo modo di agire, la sua forte gestualità... Possiede una disciplina di gruppo e un criterio calcistico tali da farsi accettare dal mondo blaugrana", le parole riprese da SPORT.