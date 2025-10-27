Krychowiak dice addio al calcio: "Ho realizzato i miei sogni, non ho rimpianti"

A 35 anni, Grzegorz Krychowiak chiude ufficialmente il suo capitolo nel mondo del calcio. Rimasto senza squadra dopo la fine della sua esperienza all’Anorthosis Famagosta, l’ex centrocampista di Reims, Siviglia e Paris Saint-Germain ha annunciato oggi, attraverso i propri canali social, il ritiro dall’attività agonistica.

"È tempo di nuove sfide. Il calcio mi ha formato non solo come giocatore, ma soprattutto come persona. Sono un calciatore realizzato, non ho rimpianti e non cambierei nulla", ha scritto l’ex nazionale polacco, che vanta 100 presenze con la maglia della Polonia. "Accetto la mia carriera per com’è stata: piena di gioie e successi, ma anche di momenti difficili che mi hanno insegnato molto. Ringrazio di cuore i tifosi che mi hanno sempre sostenuto, i compagni con cui ho condiviso il campo e tutti coloro che mi hanno accompagnato lungo il cammino. Un grazie speciale alla mia famiglia e a mia moglie: senza di voi, nulla avrebbe avuto senso. Il calcio vale la pena di essere giocato…", ha concluso.

Krychowiak lascia il calcio dopo una carriera di alto livello che lo ha visto vincere due Europa League con il Siviglia e vestire le maglie di club prestigiosi come PSG, West Bromwich, Lokomotiv Mosca e Al-Shabab. Un giocatore elegante e combattivo, simbolo di una generazione polacca che ha riportato la nazionale tra le grandi d’Europa.