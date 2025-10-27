Lione, brutto colpo per Fonseca: stop di almeno tre mesi per Malick Fofana

Malick Fofana può tirare un mezzo sospiro di sollievo: gli esami hanno escluso una frattura della caviglia destra dopo il duro intervento di Ismaël Doukouré, ma le notizie non sono del tutto positive.

Secondo quanto riportato dal Lione, il belga avrebbe subito una grave distorsione "complicata da gestire”, che terrà l’attaccante dell’Olympique Lione lontano dai campi per almeno tre mesi e lo costringerà ad andare sotto i ferri. Il suo ritorno non avverrà, dunque, prima del 2026. Nel comunicato ufficiale, l’OL ha fornito ulteriori dettagli sulla gravità dell’infortunio: "Gli esami effettuati nella notte in ospedale, poi confermati oggi, hanno evidenziato una grave distorsione della caviglia destra, accompagnata da lesioni che molto probabilmente richiederanno un intervento chirurgico, costringendolo a restare fermo per diversi mesi".

Il club ha inoltre assicurato che verrà predisposto un protocollo medico completo per garantire al giovane belga il miglior percorso di recupero possibile: "L’Olympique Lione metterà in atto tutte le misure necessarie per assicurare a Malick Fofana il miglior supporto medico e accompagnarlo nella riabilitazione, così da favorire un ritorno in gruppo il più rapidamente possibile". Un duro colpo per l’OL e per Paulo Fonseca, che perde uno dei suoi elementi più promettenti proprio nel momento in cui la squadra cercava continuità di risultati.