Il gigante è in crisi: River Plate, 4 ko consecutivi in Argentina e il pubblico contesta
Crisi profonda per il River Plate nel campionato argentino: questa notte è arrivata la quarta sconfitta consecutiva per gli uomini di Marcelo Gallardo, peraltro davanti al proprio pubblico. Contro il Sarmiento finisce 0-1 e allo stato attuale delle cose la squadra rischierebbe di incrociare il Boca Juniors ai playoff. Se allarghiamo il discorso a tutte le competizioni, il trend è ancora più preoccupante: 6 sconfitte nelle ultime 7 partite, compresa la dolorosa eliminazione dalla Copa Libertadores per mano del Palmeiras. La squadra al termine della partita è stata contestata dai suoi tifosi.
SUPERLIGA ARGENTINA - 12ª GIORNATA
GRUPPO A
1. Defensa y Justicia 19
2. Central Cordoba 18
3. Estudiantes 18
4. Boca Juniors 17
5. Union Santa Fe 17
6. Barracas Central 17
7. Tigre 17
8. Huracan 16
9. Argentinos Juniors 15
10. Belgrano 15
11. Racing Avellaneda 15
12. Banfield 14
13. Independiente Rivadivia 12
14. Newell's Old Boys 11
15. Aldosivi 9
GRUPPO B
1. Deportivo Riestra 23
2. Lanus 23
3. Velez Sarsfield 22
4. Rosario Central 21
5. River Plate 18
6. San Lorenzo 16
7. Atletico Tucuman 15
8. Samriento 15
9. Instituto 15
10. San Marin SJ 14
11. Talleres 14
12. Gimnasia LP 13
13. Platense 10
14. Godoy Cruz 10
15. Independiente 6
