Gerrard dice no al ritorno ai Rangers. Scozzesi beffati e ancora senza allenatore

Sembrava fatta per il ritorno ai Rangers, invece Steven Gerrard si sarebbe tolto dalla corsa alla panchina del gigante scozzese. Lo riporta talkSport che fa sapere come l'inglese abbia cambiato idea nonostante l'accordo fosse stato quasi raggiunto.

45 anni, Gerrard è senza squadra dopo aver visto interrompersi il suo rapporto con i sauditi dell'Al-Ettifaq. Attualmente si trova in Bahrein, dove ha scelto di vivere ma in una recente intervista ha dichiarato di essere pronto a tornare ad allenare, purché in un club che gli offrisse la possibilità di vincere titoli.

I Rangers sono stati l'esperienza fin qui migliore della carriera di Gerrard: da luglio 2018 a novembre 2021, 192 partite che hanno portato alla vittoria del campionato scozzese, interrompendo una striscia di 9 titoli consecutivi del Celtic. Pur legato al club fino al 2024 aveva scelto di interrompere l'avventura anzitempo, tentato dalla chiamata dell'Aston Villa. Esperienza non certo memorabile e terminata con l'esonero 11 mesi più tardi. Poi l'avventura in Arabia Saudita.

Pertanto i Rangers devono virare su altri profili alla ricerca di un sostituto di Russell Martin, esonerato lo scorso 5 ottobre. In testa alla corsa per la panchina ora sarebbe Danny Röhl, attualmente libero dopo aver allenato nelle ultime due stagioni lo Sheffield Wednesday. 36 anni, Röhl è stato in precedenza assistente di Hansi Flick nella nazionale tedesca.

Attualmente i Rangers si trovano in ottava posizione nella Premiership scozzese dopo 7 giornate, un inizio decisamente negativo che ha visto la squadra vincere una sola partita.