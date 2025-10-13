17 minuti in 4 anni di PSG, svincolato da un anno: Letellier decide di ritirarsi

Per anni portiere di riserva del Paris Saint-Germain, Alexandre Letellier ha deciso di appendere i guantoni al chiodo e lo fa a 34 anni. Era svincolato da più di un anno dopo aver militato per 4 stagioni al PSG.

Lo ha annunciato lo stesso giocatore tramite i social, con un emozionante messaggio: "Ho avuto la fortuna di vivere la mia passione per 15 anni, di vincere titoli e di lavorare al fianco di giocatori straordinari. Una decisione difficile perché il calcio mi ha dato tanto: emozioni, amicizie, lezioni di vita e ricordi che rimarranno impressi per sempre nella mia memoria".

In 4 anni col Paris Saint-Germain, Letellier ha giocato solo 17 minuti, spalmati in due partite: contro il Metz nel 2022, allenatore Pochettino e contro il Clermont nel 2023, allenatore Galtier.