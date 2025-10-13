Pickford da record con l'Inghilterra. E a breve l'annuncio del rinnovo con l'Everton
Manca solo l'ufficialità, ma Jordan Pickford sarà ancora a lungo il portiere dell'Everton. Secondo quanto appreso dalla BBC l'inglese, 31 anni, ha trovato un nuovo accordo. Attualmente il suo contratto scade nel 2027,
Trasferitosi all'Everton nel 2017 per 30 milioni di sterline, cifra record per un portiere all'epoca, Pickford ha raccolto 329 presenze con i toffees, ricoprendo un ruolo chiave nella permanenza della squadra in Premier League, nonostante anni piuttosto turbolenti sotto il profilo dei risultati.
Portiere anche della nazionale inglese, Pickford in questa finestra internazionale ha battuto un record di lunga data che apparteneva a Gordon Banks, mantenendo la porta inviolata per l'ottva partita consecutiva.
