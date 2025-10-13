Non solo il Torino su Icardi: tre club lo hanno sondato e c'è chi vuole riportarlo a casa

Non solo il Torino su Mauro Icardi. L'attaccante argentino potrebbe lasciare il Galatasaray al termine della stagione, col contratto in scadenza il 30 giugno. Di fatto una grande occasione di mercato per un giocatore che nel 2026 avrà 33 anni e che sta dimostrando di aver recuperato dal grave infortunio, tanto che in questo inizio stagione ha segnato in 5 delle 7 partite disputate in campionato.

Tre club interessati

Ci sono già i primi sondaggi su di lui, come rivela Fanatik: uno di questi arriva dall'América, squadra tra le più popolari del Messico e che di recente si è assicurata le prestazioni di Allan Saint-Maximin. Anche gli uruguayani del Penarol ci starebbero pensando e ci sarebbe anche la soluzione di un ritorno a casa, in Argentina, con l'Estudiantes pronto a mettere sul tavolo un'offerta importante. Proprio il club di La Plata di recente ha ingaggiato un ex Galatasaray come Fernando Muslera.

Voglia di tornare a casa

Circa invece l'eventualità di rinnovo col club turco, al momento non vi sono stati colloqui ufficiali sebbene la dirigenza vorrebbe tratenere il giocatore, molto amato dai tifosi. Sempre Fanatik evidenzia però come Icardi preferisca tornare in Sudamerica per terminare la carriera.