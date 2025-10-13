Szczesny visto dalla madre: "Aveva deciso di smettere ma non si può dire no al Barcellona"

Intervistata da TVP Sport, Alicja Szczesna, madre di Wojciech Szczesny, ha parlato del dietrofront del figlio che al termine dell'esperienza alla Juventus aveva deciso di appendere i guantoni al chiodo. Situazione cambiata con la chiamata del Barcellona, che aveva bisogno di un rimpiazzo affidabile all'infortunato Ter Stegen. Ecco le sue parole:

"Come rifiutare il Barcellona?"

"Wojcieh è un adulto, non gli faccio mai pressioni. Sa di cosa ha bisogno nella vita. Queste sono le sue decisioni e rispetto sempre tutte le sue scelte. So che se non fosse stato per il Barcellona, ​​Wojciek si sarebbe ritirato definitivamente. Non si può dire di no a un club del genere. Chi non vorrebbe giocare per il Barcellona? Wojciek voleva fare sul serio quando ha deciso di porre fine alla sua carriera. È andata così, ma come potete vedere, è felice, realizzato, ha altri trofei all'attivo e contiamo sulla Champions League questa stagione".

È tornato titolare

35 anni, Szczesny si è ripreso in questa stagione la titolarità, giocando le ultime due partite di campionato e anche la sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Il polacco è noto al calcio italiano per le sue esperienze prima alla Roma (81 presenze) e poi Juventus (252 presenze).