Real Madrid su Wharton, il Crystal Palace corre ai ripari: proposto rinnovo con clausola monstre

Il Real Madrid ha messo nel mirino uno dei giovani più promettenti della Premier League: Adam Wharton, 20 anni, centrocampista del Crystal Palace. Il club spagnolo, da sempre attento ai talenti emergenti, lo considera un profilo ideale per proseguire la linea verde inaugurata con Bellingham, Güler ed Endrick. Qualità tecniche, visione di gioco e maturità tattica hanno reso Wharton uno dei protagonisti rivelazione del campionato inglese.

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il Real starebbe valutando un assalto in vista della prossima estate, ma il Crystal Palace non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire facilmente. La società londinese sta infatti lavorando a un rinnovo di contratto che includerebbe una clausola rescissoria monstre, stimata intorno agli 80 milioni di euro, per scoraggiare i grandi club europei.

Il presidente Steve Parish e il tecnico Oliver Glasner considerano Wharton un elemento centrale del progetto e sono pronti a blindarlo. Tuttavia, la potenza economica e il fascino del Real Madrid rappresentano sempre un’insidia. In Spagna, intanto, al Bernabéu si sogna già il possibile erede di Modric e Kroos. Lo scontro di mercato è solo all’inizio: il Palace prepara le difese, ma il Real non molla. La prossima estate potrebbe trasformarsi in una vera e propria battaglia per il talento britannico più osservato del momento.