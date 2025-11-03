Ufficiale In estate fu vicino al Torino, ora il Lilla lo cede in Ligue 2: Burlet in prestito al Boulogne

In cerca di un nuovo progetto già in estate, Vincent Burlet aveva visto sfumare il suo trasferimento al Torino proprio mentre si preparava a lasciare la Francia. Alla fine, il giovane belga aveva trovato un’altra opportunità nelle ultime ore di mercato, il 1º settembre, quando era stato ceduto in prestito al Reims, in Ligue 2.

L’esperienza in Champagne non si è rivelata all’altezza delle aspettative. Burlet, infatti, non è mai apparso nel gruppo guidato dal connazionale Karel Geraerts, penalizzato sia dalla forte concorrenza interna che dalle scelte tecniche del suo allenatore. Di fronte a questa situazione, il terzino sinistro ha iniziato a cercare una nuova destinazione per rilanciare la propria stagione.

Come annunciato dal Lilla, il prestito che legava il 20enne Burlet al Reims è stato ufficialmente rescisso per permettergli di trasferirsi al Boulogne: "Il club è lieto di annunciare l’arrivo in prestito di Vincent Burlet, giovane terzino sinistro di 20 anni proveniente dal LOSC. Si unisce all’USBCO fino al termine della stagione. Gli auguriamo il benvenuto e il massimo successo con i nostri colori". Il Boulogne, neopromosso in Ligue 2, occupa attualmente il sedicesimo posto in classifica con 11 punti.