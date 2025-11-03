Xabi Alonso torna ad Anfield. Il suo inizio con il Real Madrid spaventa il Liverpool

Tredici vittorie in quattordici partite. Numeri che, per la grandezza del Real Madrid, potrebbero sembrare ordinari, ma che nella realtà sono un evento storico: solo due volte in 126 anni il club aveva firmato un inizio simile, nel 1928-29 con Berraondo e nel 1961-62 con Miguel Muñoz. Sessantaquattro anni dopo, Xabi Alonso riporta la Casa Blanca a livelli quasi leggendari.

Il tecnico basco ha rigenerato un gruppo che sembrava in declino al termine dell'era Ancelotti. Tchouaméni, a lungo contestato, è rinato; Güler e Bellingham hanno ritrovato fiducia e rendimento, quest’ultimo tornando ai numeri da fenomeno della sua prima stagione. In poco tempo e senza una vera preparazione estiva, Xabi ha costruito un Real solido e maturo, con una difesa d’acciaio: appena 11 gol subiti in 14 partite e sette clean sheet.

Leader in Liga e finora perfetto in Champions (3 vittorie su 3), Xabi si prepara a tornare ad Anfield, lo stadio dove è stato leggenda, da protagonista assoluto anche in panchina. Solo Tito Vilanova, Tata Martino e Flick avevano vinto 10 delle prime 11 gare in Primera. Il suo percorso non è stato privo di ostacoli: ha gestito tensioni interne - dal malumore di Vinicius all’insofferenza di Valverde - e ha dato spazio ai giovani, come Mastantuono e Huijsen, dimostrando equilibrio e visione. Con 179 milioni investiti, tutti ben gestiti, Xabi Alonso ha trasformato il Real Madrid in una macchina perfetta. Il suo progetto è solo all’inizio, ma l’eco della leggenda già risuona al Bernabéu.