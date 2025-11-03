Tutto pronto per il ritorno al Camp Nou: venduti già 12.000 biglietti per l'allenamento del Barça

Il primo allenamento del Barcellona al rinnovato Spotify Camp Nou è fissato per venerdì 7 novembre e si preannuncia come un evento speciale. La sessione, aperta a 23.000 spettatori, fungerà da test tecnico e operativo per verificare il corretto funzionamento dei sistemi, degli accessi e delle nuove strutture dello stadio, nell’ambito del piano di riapertura progressiva dell’impianto.

I soci blaugrana hanno avuto la priorità per acquistare i biglietti fino alle 11 di questa mattina. In totale, 7.500 abbonati si sono già assicurati il proprio posto, pagando 5 euro ciascuno. La vendita è stata ora aperta al pubblico, al prezzo di 10 euro. L’intero ricavato sarà devoluto al progetto Pulseras Blaugranas, promosso dalla Fundación Barça. Secondo i dati raccolti dalle maggiori testate spagnole, sono già 11.800 i biglietti venduti e tutto lascia pensare che il Camp Nou raggiungerà la capienza massima prevista per l’occasione, limitata ai settori di Tribuna e Curva Sud.

L’allenamento guidato da Hansi Flick inizierà alle 11:00 del mattino, con apertura dei cancelli alle 9:30. Per molti tifosi catalani sarà un momento emozionante: dopo mesi di attesa e ritardi non previsti a causa dei lavori di ristrutturazione, il Barça torna finalmente a casa.