Domani Atletico-Union-SG, Simeone determinato: "Essenziale vincere e avere fame"

Alla vigilia del delicato match di Champions League contro l'Union-SG, Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza stampa mostrando grande determinazione. L’allenatore argentino ha ribadito l'importanza del momento: "Dobbiamo vincere e abbiamo bisogno della nostra gente. Sono fondamentali per portare l’Atlético dove vogliamo arrivare".

Sul momento della squadra, il Cholo ha mostrato equilibrio ma anche fiducia: "Le critiche ci saranno sempre, perché nel calcio conta solo vincere. Ma vedo bene la squadra e credo che abbiamo ancora margine di crescita. I nuovi devono continuare ad adattarsi". Poi ha voluto ringraziare il club: "Mi sento grato per la fiducia che mi dimostrano ogni giorno. Cerco sempre di trasmettere entusiasmo e intensità in ogni allenamento".

Interpellato su Antoine Griezmann, Simeone è stato chiaro: "Al di là della leggenda che è, il suo ruolo è nel presente. Ci aiuta dentro e fuori dal campo, come Koke e Oblak". Analizzando il rivale, ha spiegato: "Hanno cambiato allenatore quattro settimane fa. In Champions hanno giocato bene contro PSV e Inter fino al 40’. Sono veloci davanti e probabilmente difenderanno con una linea a cinque".

Su Pablo Barrios, non ha lesinato elogi: "Non serve descriverlo, basta guardarlo. Ci trasmette energia, pressione, gioco. Sta crescendo anno dopo anno e dobbiamo continuare a farlo evolvere". Ha poi concluso con il suo mantra: "Prima di tutto bisogna vincere. Se poi arrivano i gol, meglio. Ma l’essenziale è continuare a crescere e mantenere la fame".