Scarpa d'Oro, volano Haaland e Mbappé. Ma il vero n°1 al momento gioca in Lettonia

Erling Haaland non smette di stupire. Con la doppietta segnata nel 6-1 del Manchester City contro il Bournemouth, il bomber norvegese ha raggiunto quota 13 gol in Premier League, affiancando Kylian Mbappé nella corsa alla Scarpa d’Oro europea. Entrambi totalizzano 26 punti grazie al coefficiente 2, ma nessuno dei due guida la classifica: in testa, sorprendentemente, c’è Darko Lemajic, attaccante serbo del RFS (Lettonia), autore di 28 reti (28 punti, coefficiente 1).

Haaland ha condiviso sui social il suo ormai celebre rituale post-gara: un bagno di ghiaccio nel giardino di casa. Nel video, il norvegese commenta la temperatura di appena otto gradi e scherza sul cambio anticipato deciso da Pep Guardiola: "Dovete chiedere a lui, mi ha tolto a otto minuti dalla fine… credo che più di un allenatore del fantasy (fantacalcio, ndr) non l’abbia presa bene". Con 17 gol in 13 partite stagionali con il City e 9 reti in 3 presenze con la Norvegia, Haaland continua a viaggiare a ritmi impressionanti. Ma la Scarpa d’Oro, che assegna un coefficiente di 2 punti per gol nelle cinque principali leghe europee, vede ancora Lemajic davanti a tutti.

Alle sue spalle, Haaland e Mbappé condividono il secondo posto, insieme a Klaemint Olsen (NSÍ Runavík, Isole Fær Øer), che con 26 gol realizzati ha lo stesso punteggio dei due giganti del calcio mondiale. Solo decimo al momento Harry Kane, con 24 punti.