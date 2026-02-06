Infortuni e depressione, van Ginkel si ritira a 33 anni: il messaggio d'addio dell'ex Milan

Non è una scelta comune nel calcio moderno, ma Marco van Ginkel ha deciso che il suo percorso sul campo può dirsi concluso. Il centrocampista olandese, 33 anni compiuti da poco, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato con un messaggio pubblicato sui social, chiudendo una carriera fatta di promesse, rilanci e anche momenti molto difficili.

Cresciuto nel settore giovanile del Vitesse, Van Ginkel si era imposto nella stagione 2012/13, attirando l’attenzione del Chelsea. A Londra, però, non è mai riuscito a trovare continuità, complici anche gravi problemi fisici. In Premier League ha vestito anche la maglia dello Stoke City, prima di rientrare in Olanda nel 2017 per aprire un lungo ciclo con il PSV. Poi il ritorno al Vitesse e l’ultima esperienza al Boavista, prima di restare svincolato dallo scorso giugno. Nel mezzo anche una parentesi italiana con il Milan, nella stagione 2014/15: 17 presenze, un gol e tre assist in un’annata complicata per i rossoneri.

Nel messaggio d’addio Van Ginkel ha scritto: “Dopo 16 anni saluto il calcio professionistico. Un viaggio pieno di alti e bassi, lezioni imparate e ricordi che conserverò per sempre. Orgoglioso del passato, pronto per il prossimo capitolo”. Parole che racchiudono anche il periodo più buio, legato agli infortuni: “Sono diventato depresso quando ho saputo che serviva un’altra operazione. Il mio ginocchio doveva essere ripulito per un’infezione. Ho attraversato un momento davvero cupo”.