Caso Negreira, l'ex presidente del Barcellona all'uscita dal Tribunale: "Mai corrotto gli arbitri"

All’uscita dal Palazzo di Giustizia di Barcellona, Joan Gaspart ha ribadito una linea che porta avanti da tempo. L’ex presidente del Barcellona, in carica tra il 2000 e il 2003 e per oltre vent’anni vicepresidente sotto Josep Lluís Núñez, ha parlato ai media dopo aver testimoniato nel cosiddetto caso Negreira, l’inchiesta sui pagamenti del club a José María Enríquez Negreira, allora vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri.

Il periodo sotto esame (2001-2018) incrocia anche il suo mandato, ma Gaspart non è indagato: i fatti sono prescritti e, all’epoca, il reato di corruzione sportiva non era previsto. La sua posizione resta ferma: “Il Barcellona non ha mai corrotto un arbitro”, ha dichiarato senza esitazioni, come riporta As. Interpellato sul ruolo del Real Madrid nella vicenda, ha aggiunto: “Sanno perfettamente perché lo stanno facendo”.



Gaspart ha poi attaccato frontalmente i Blancos, accusandoli di alimentare un clima tossico: “Stanno danneggiando gravemente il calcio, non solo il Barça. La gente vive il calcio con il cuore: se credesse davvero che è tutto corrotto, cosa succederebbe?”. Richiamando la propria esperienza, ha ricordato: “Io mi sono dimesso perché 100.000 persone allo stadio me lo chiedevano. Sarebbe assurdo pensare di vincere corrompendo arbitri”.

Infine un riferimento alla risonanza internazionale del caso: “Sono appena tornato dalla Cina e mi chiedono spiegazioni. Queste speculazioni stanno rovinando l’immagine del calcio. Corrompere un arbitro è illegale, ma il Barça non ha commesso alcun atto illegale”. Una difesa netta, che riaccende il dibattito su una vicenda ancora lontana dalla parola fine.