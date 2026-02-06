Copa del Rey, sorteggiate due semifinali da brividi: ecco gli accoppiamenti e le date

Ora non c’è più spazio per sorprese o calcoli. La Copa del Rey entra nella sua fase decisiva e restano soltanto quattro squadre a contendersi il trofeo che verrà assegnato nel weekend del 18-19 aprile. Il sorteggio effettuato dalla RFEF ha disegnato un quadro di altissimo livello, con due semifinali che promettono spettacolo e tensione: le due squadre più forti una di fronte all'altra e il derby basco.

Da una parte, la sfida più attesa: il Barcellona campione in carica contro l’Atletico Madrid. La doppia sfida inizierà al Metropolitano e si deciderà al Camp Nou. Per la squadra di Flick sarà il primo vero big match di questa edizione, dopo un percorso fin qui agevole, mentre l’Atlético arriva lanciato dal netto 5-0 rifilato al Betis nei quarti, impreziosito dall’impatto immediato di Lookman.

Dall’altra parte del tabellone, spazio alla rivalità pura: derby basco tra Athletic Club e Real Sociedad. L’andata si giocherà al San Mamés, il ritorno all’Anoeta. I bilbaini, vincitori due anni fa, incrociano una Real in grande forma sotto la guida di Matarazzo e ancora imbattuta. Non si affrontavano in semifinale da 49 anni e l’equilibrio resta totale, come dimostra l’1-1 recente in Liga.

SEMIFINALI (11 febbraio l'andata, 4 marzo il ritorno)

Atletico Madrid-Barcellona

Athletic Club-Real Sociedad