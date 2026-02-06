Ambiente, staff personale e non solo: così Endrick è già esploso al Lione e punta il Mondiale

Cinque gol in poco più di quattrocento minuti hanno riacceso i riflettori su Endrick e acceso una domanda ricorrente: come ha fatto il brasiliano a passare dall’ombra alla ribalta in così poco tempo? La risposta, per chi lo conosce da vicino, è disarmante nella sua semplicità. Nessun metodo miracoloso, nessuna scorciatoia. Solo determinazione, disciplina e una struttura di lavoro da atleta d’élite. A scriverlo è As.

La quotidianità a Lione è essenziale: casa e allenamento, senza distrazioni. Endrick vive un ambiente sereno, con la compagna, e mantiene lo stesso staff che lo seguiva a Madrid. Il suo preparatore-fisioterapista lo ha accompagnato anche in Francia, lavorando in sinergia con il Lione come già avveniva con il Real Madrid. Nulla di anomalo: diversi giocatori blancos adottano lo stesso modello.

Accanto al lavoro fisico c’è l’attenzione maniacale ai dettagli: uno chef personale, trasferitosi da Madrid, cura l’alimentazione; José Massih, consulente di fiducia, gestisce ogni aspetto personale e familiare. A coordinare il tutto c’è Frederico Pena, rappresentante e numero uno di Roc Nation in Brasile, affiancato da Thiago Freitas, responsabile comunicazione, che ha scelto di essere presente a Lione nel primo mese per garantire serenità totale al giocatore.

Il resto lo fa il campo. Le valutazioni della CBF sono eccellenti e l’obiettivo Mondiale è concreto. Anche per questo il prestito è stato una scelta strategica: rischiosa, ma necessaria. Il Real, che ha investito circa 70 milioni complessivi, continua a considerarlo centrale per il futuro. La decisione di Xabi Alonso di puntare su altri è stata solo una parentesi. Oggi Endrick corre per dimostrare di essere pronto: per Madrid e per il Brasile.