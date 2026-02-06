Ancora svincolato, Sergio Ramos può andare da De Zerbi: contatti con l'Olympique Marsiglia

Il futuro di Sergio Ramos resta un rebus, ma una cosa è certa: il difensore non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo l’ultima esperienza in Messico, il 39enne sperava in un ritorno romantico al Siviglia , il club che lo ha lanciato. Un’ipotesi però tramontata pubblicamente, con la società andalusa che ha spiegato di non potersi permettere il suo ingaggio.

Secondo quanto rivelato da Radio Marca, la decisione avrebbe irritato non poco Ramos. Dopo la conferenza stampa, il fratello René avrebbe contattato direttamente il presidente del Siviglia per chiarire la posizione del giocatore, pronto a tornare anche a parametro zero fino al termine della stagione. La risposta del club, legata a possibili questioni societarie future, non ha convinto il centrale, desideroso di aiutare la squadra.

E ora? Sempre secondo la stessa fonte, l’opzione più concreta porta in Francia: l’Olympique Marsiglia sarebbe la destinazione più vicina, anche se l’operazione resta tutta da definire. Un ultimo capitolo europeo non è ancora escluso, ma vedremo se l'affare potrà concretizzarsi. Roberto De Zerbi potrebbe presto accogliere un campione vero.