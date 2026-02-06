Chelsea, Rosenior si arrabbia con l'Arsenal: "Sono stati scorretti nel riscaldamento"

L’avventura del Chelsea in Coppa di Lega si ferma all’Emirates, ma l’eliminazione non racconta tutta la storia. Dopo il 3-2 subito all’andata, i Blues cadono anche nel ritorno contro l’Arsenal (0-1), salutando la possibilità di alzare un trofeo. Un epilogo amaro, ma che non cancella l’impatto iniziale di Liam Rosenior, capace di vincere sei delle otto gare disputate da quando è arrivato a Stamford Bridge.

Il ko contro quella che è considerata la squadra più in forma d’Inghilterra non è stato il punto centrale del suo sfogo. Rosenior, infatti, ha criticato l’atteggiamento dei Gunners durante il prepartita, accusandoli di aver invaso la metà campo del Chelsea nel riscaldamento. “Sono una persona rispettosa. Quando ti riscaldi, c’è una metà campo per te e una per l’altra squadra. Non ho mai chiesto ai miei giocatori o allo staff di invadere lo spazio avversario”, ha spiegato. “In quel momento ho sentito che il loro comportamento non fosse corretto. Stavano interferendo con il nostro lavoro e ho chiesto, forse non in modo molto educato, di restare nella loro metà”.

Il tecnico ha voluto chiarire di non cercare tensioni: “Non sono qui per fare giochi psicologici. Credo semplicemente nel rispetto. Non ho alcun problema con l’Arsenal e ho grande stima di Mikel Arteta, ma in quel frangente non ho percepito lo stesso rispetto verso la mia squadra”.

Infine una risposta alle critiche esterne: “Questo rumore fa parte del ruolo di allenatore del Chelsea. Non influisce sulle mie decisioni. Siamo delusi per l’eliminazione, la partita poteva girare anche a nostro favore, ma ora si va avanti e ci concentriamo sui Wolves”. Una chiusura pragmatica, da tecnico già proiettato al prossimo obiettivo.