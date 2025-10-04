Inter Miami, nuovo rinforzo di spessore in arrivo: accordo con Sergio Reguilon

Sergio Reguilon è vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter Miami. Il difensore spagnolo è stato contattato dal club della MLS, di proprietà di David Beckham, per unirsi alla squadra nella seconda parte della stagione negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da AS , ci sarebbe stato già un avvicinamento concreto tra il giocatore e il club statunitense, con un’offerta ufficiale sul tavolo che potrebbe trasformarsi in firma nei prossimi giorni. Reguilón, attualmente svincolato dopo la conclusione del contratto con il Tottenham, aveva ricevuto alcune offerte in estate, nessuna delle quali si era concretizzata.

A 28 anni, il madrileno avrà così l’opportunità di rilanciarsi ai massimi livelli dopo un periodo piuttosto complicato e in ombra agli Spurs. All’Inter Miami troverebbe un gruppo di grande livello, con campioni come Leo Messi, Jordi Alba, Rodrigo De Paul e Sergio Busquets, quest’ultimo prossimo al ritiro programmato per fine stagione.

Il club statunitense, guidato in panchina da Javier Mascherano, ha già dato il via libera all’ingaggio di Reguilón, che rafforzerebbe in maniera significativa la linea difensiva. L’arrivo dello spagnolo rappresenterebbe non solo un innesto di qualità, ma anche un tassello strategico per le ambizioni di vertice della squadra nella MLS.