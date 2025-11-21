Miglior brasiliano della storia della Premier? Scholes fa un nome a sorpresa: "Era come Messi"

Paul Scholes ne ha affrontati di campioni nella sua lunga carriera al Manchester United, ma quando si tratta di scegliere il miglior brasiliano mai visto in Premier League, l’ex centrocampista non ha dubbi. Nel podcast “The Good, The Bad and The Football”, Scholes ha infatti indicato Juninho Paulista come il più grande interprete verdeoro della storia del campionato inglese, sorprendendo chi si aspettava nomi più recenti e mediatici.

Juninho, autentica icona del Middlesbrough, ha lasciato un’impronta profonda nel calcio inglese grazie al suo talento cristallino e alla sua capacità di spaccare le partite con giocate imprevedibili. Tre diverse esperienze con il Boro, 157 presenze complessive, 34 gol e 26 assist: numeri importanti, accompagnati da quell’abilità nel dribbling e nelle conclusioni dalla distanza che lo hanno reso uno dei giocatori più spettacolari degli anni ’90 e primi 2000.

“Era incredibile, imprevedibile… uno di quei giocatori che affronti e non sai mai cosa farà, come Messi”, ha raccontato Scholes, ricordando le difficoltà nel contenerlo. Il brasiliano contribuì in modo decisivo anche alla storica vittoria della Coppa di Lega 2003/2004, uno dei trofei più prestigiosi nella storia recente del Middlesbrough. La sua carriera europea lo portò anche all’Atlético Madrid e al Celtic, mentre in patria vestì maglie di peso come San Paolo, Flamengo, Vasco da Gama e Palmeiras. Un talento forse poco celebrato rispetto ad altri connazionali, ma che per Scholes – e per molti tifosi del Boro – resta un simbolo indelebile della Premier.