Diffonde video hot con minori, Schjelderup colpevole. Mourinho: "Deve essere meno ingenuo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 08:11Calcio estero
Andreas Schjelderup non ha scampato la sentenza. L'ala sinistra del Benfica è stata condannato in Danimarca a 14 giorni di reclusione con pena sospesa e a un anno di libertà vigilata, a causa della diffusione di un video a contenuto sessuale in cui comparivano dei minori. Il giocatore, 21 anni, ha riconosciuto la propria responsabilità e ha spiegato di aver compiuto "uno scherzo di pessimo gusto", del quale si è detto profondamente pentito.

Ma cosa ne pensa il suo allenatore al Benfica, José Mourinho? La questione è stata sollevata proprio in conferenza stampa, in vista del match contro l'Atletico, valido il 4º turno della Coppa del Portogallo: "La condanna di Schjelderup? Ha sbagliato", ha ammesso lo Special One, interrompendosi per un momento per tossire. Salvo poi ripetersi e precisare: "Schjelderup ha sbagliato. È finito in tribunale, è stato condannato. Non è una condanna che gli impedisce di svolgere la sua attività professionale. E chi ha sbagliato, chi ha ammesso di aver sbagliato, chi ha accettato pienamente la condanna, compie un passo importante per rendersi conto che non può dimenticare ciò che ha fatto".

In chiusura, Mourinho ha evidenziato la gravità dell'atto ma spiegato quanto da questo episodio potrà trarre insegnamento per il futuro. "La condanna serve proprio a non farlo dimenticare. Deve continuare la sua vita, essendo meno ingenuo rispetto al passato, imparando da un’esperienza negativa che segna e segnerà sempre". Anche a sfondo personale: "Deve continuare a crescere come persona. Più importante che come calciatore. E deve essere positivo", la chiosa del tecnico portoghese.

Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
