Real Madrid, non solo Nico Paz: nel mirino anche Szoboszlai. Ma a gennaio è impossibile

Il Real Madrid continua a guardare con grande attenzione alla Premier League e, dopo il clamoroso arrivo di Trent Alexander-Arnold per soli 10 milioni la scorsa estate, avrebbe messo nel mirino un altro protagonista del Liverpool. Secondo quanto rivelato dal programma spagnolo El Chiringuito, il nome in cima alla lista di Florentino Perez è quello di Dominik Szoboszlai, elemento considerato fondamentale dai Reds, tanto da essere oggetto di un’offerta di rinnovo con stipendio adeguato al suo valore.

“I Blancos lo hanno individuato come obiettivo. Hanno persino pensato a un assalto invernale, ma è impossibile”, ha spiegato uno dei commentatori del talk spagnolo. Szoboszlai è infatti legato al Liverpool fino al 2028 e il club inglese non ha alcuna intenzione di aprire a una cessione immediata. A maggior ragione in una stagione che fin qui è stata abbastanza tribolata.

Intanto, parlando di centrocampisti con vocazione offensiva, Nico Paz sarebbe destinato a tornare al Real Madrid nella prossima estate. Per riportarlo a casa basteranno 9 milioni, cifra prevista da una clausola che Pérez potrebbe attivare senza esitazioni. Il futuro del talento argentino è osservato speciale anche in ottica Nazionale: Scaloni, secondo indiscrezioni, lo convocherà per il Mondiale 2026. Eventuale ritorno al Real, dunque, solo dopo la rassegna iridata.