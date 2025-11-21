Garcia criticato, ma lo spogliatoio del Belgio è con lui: "Ha portato qualcosa di fresco"

Rudi Garcia resta al centro del dibattito in casa Belgio. Da quando ha assunto la guida della Nazionale lo scorso 24 gennaio 2025, l’ex tecnico di Napoli e Roma ha portato i Diavoli Rossi alla qualificazione ai Mondiali, ma le critiche non sono mancate: prestazioni altalenanti e una manovra ancora poco fluida hanno alimentato dubbi sull’effettiva direzione del progetto tecnico.

A fare da contraltare alle perplessità mediatiche è però lo spogliatoio, che nelle ultime ore ha voluto manifestare in modo netto il proprio sostegno all’allenatore francese. Axel Witsel, una delle voci più autorevoli del gruppo, ha sottolineato l’atmosfera positiva costruita da Garcia: “Siamo sulla strada giusta, il gruppo sta andando bene. Non sono sempre le squadre più forti a fare strada nei grandi tornei, ma quelle unite. Garcia ha portato coesione, come il Marocco nel 2022”.

Sulla stessa linea anche Thomas Meunier, che ha difeso il CT invitando alla calma dopo le ultime prestazioni poco brillanti: “Capisco le critiche, ma il nuovo staff sta portando qualcosa di fresco. Garcia non è certo un dilettante: ha grande esperienza ad altissimo livello”. Il terzino ha poi evidenziato come l’approccio del francese sia differente rispetto a quello di Domenico Tedesco, puntando su un ritorno ai fondamentali anziché su continue innovazioni tattiche. Il messaggio che arriva dal gruppo è chiaro: il Belgio crede nel suo commissario tecnico. Ora toccherà ai risultati confermare – o smentire – questa fiducia.