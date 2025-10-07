L'Inter Miami ha già trovato l'erede di Jordi Alba ed è un altro spagnolo: arriverà Reguilon

Dovrebbe essere la Major League Soccer la prossima tappa della carriera di Sergio Reguilon. L'ex difensore di Manchester United e Tottenham – e con un trascorso anche in prestito al Brentford – è infatti in trattative avanzate per approdare all'Inter Miami e diventare così l'erede di Jordi Alba, che proprio oggi ha annunciato che a fine stagione appenderà gli scarpini al chiodo.

Lo spagnolo, attualmente svincolato dopo la scadenza del suo contratto con gli Spurs lo scorso 30 giugno, è un'occasione d'oro sul mercato. L'Inter Miami, club di proprietà di David Beckham che annovera tra le sue stelle Lionel Messi, punta ad assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero. Reguilon, forte di una solida esperienza europea tra Premier League e Liga (con Real e Atletico Madrid), porterebbe qualità e spinta sulla fascia in MLS. La firma sembra ormai vicina, e l'approdo in Florida rappresenterebbe un notevole rinforzo difensivo per la squadra di Miami in vista della prossima stagione. Il difensore iberico, dunque, è pronto a unirsi alla colonia di stelle già presenti nel club.

Attraverso un lungo messaggio sui social Jordi Alba ha spiegato la sua decisione con toni profondamente sentiti: “È giunto il momento di chiudere una fase trascendentale della mia vita. Lo faccio con felicità e convinzione, perché il calcio mi ha dato tutto”. Un ringraziamento esteso a tutti i club che lo hanno accompagnato nel suo percorso, dal Cornellà al Valencia, fino al Barcellona — “il club della mia vita” — e alla nazionale spagnola, con cui ha conquistato l’Europeo e la Nations League