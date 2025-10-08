Inter Miami, ai dettagli l'arrivo di Reguilón. Sarà il sostituto di Jordi Alba in Florida

Sergio Reguilon (28 anni, 6 presenze in tutte le competizioni nella stagione 2024-2025) ha preso la sua decisione riguardo al futuro. Nonostante l'interesse di club della Liga e una proposta dal Persepolis in Iran che si aggirava intorno ai 4 milioni di euro netti all'anno, il terzino sinistro spagnolo vuole approdare all'Inter Miami.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'ex giocatore del Real Madrid ha comunicato chiaramente la sua volontà al proprio agente. Le trattative sono in fase avanzata e un accordo potrebbe essere raggiunto rapidamente. Il suo arrivo andrebbe a coprire un ruolo chiave nella squadra statunitense, in quanto l'attuale terzino sinistro, Jordi Alba, si starebbe preparando a concludere la sua carriera.

Sergio Reguilón Rodríguez, nato il 16 dicembre 1996 a Madrid, è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid dal 2005, debutta in prima squadra nel 2018 dopo prestiti a Logroñés (2016-2017, 7 gol in 30 partite) e Castilla. Nel 2019-2020, in prestito al Siviglia, vince l'Europa League con 4 presenze e 1 gol, attirando l'attenzione del Tottenham, che lo acquista nel 2020 per 30 milioni di euro. Con gli Spurs, gioca 67 partite fino al 2024, segnando 2 gol e fornendo assist, ma con prestiti a Atletico Madrid (2023, 12 presenze) e Manchester United (2023-2024, emergenze infortuni). Dal luglio 2025 è svincolato.