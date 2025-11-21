Barcellona, ci siamo per il ritorno di Yamal: rientra col Chelsea (o anche prima)

Il Barcellona stringe i tempi per il recupero di Lamine Yamal, l'enfant prodige che sta tenendo in ansia il popolo blaugrana a causa di una persistente pubalgia. Il club catalano non vuole correre rischi e ha varato un protocollo di recupero estremamente rigoroso per la sua ala, con l'obiettivo di averlo al top della forma per i prossimi impegni cruciali.

Il momento di svolta è arrivato lo scorso 10 novembre, quando Lamine Yamal si è sottoposto a un trattamento invasivo con radiofrequenza. A seguito di questa procedura, il talento spagnolo ha osservato alcuni giorni di riposo assoluto, essenziali prima di dare il via a un programma di riabilitazione intensiva. Il piano è gestito e supervisionato con la massima cura da due specialisti di fiducia del club, che stanno monitorando ogni fase del suo rientro in campo.



La priorità del Barça è chiara: non forzare i tempi e permettere a Yamal di raggiungere la condizione ottimale per evitare ogni rischio di ricaduta. L'incontro con il Chelsea è stato cerchiato in rosso come la data finale per il ritorno a pieno regime, ma non è escluso un graduale reinserimento già questo fine settimana. Il Camp Nou potrebbe rivedere in campo Lamine per uno spezzone di gara contro l'Athletic Club, un segnale importante in vista della ripresa agonistica.

Lo stesso Lamine Yamal ha dimostrato un impegno totale nel percorso di guarigione. Dopo il Clásico, il diciottenne ha abbassato il suo profilo mediatico, concentrando tutte le sue energie sulla riabilitazione. A testimonianza della sua determinazione, l'esterno ha persino allestito un'area di fisioterapia e attrezzature per il recupero in acqua all'interno della sua abitazione, non lasciando nulla al caso per ottimizzare il suo rientro in campo e scongiurare ulteriori stop. Il Barça e i suoi tifosi aspettano con ansia di rivedere il suo talento in azione. A scriverlo è Mundo Deportivo.