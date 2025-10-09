Ufficiale Jess Thorup torna in panchina: in danese vola in Egitto e firma con l'Al Ahly

L’Al Ahly ha ufficializzato l’ingaggio del tecnico danese Jess Thorup come nuovo allenatore della prima squadra. Il 55enne ha firmato un contratto di due anni e mezzo, assumendo così la guida del club più titolato d’Africa.

La nomina di Thorup è arrivata dopo un incontro tra il presidente Mahmoud El-Khatib, il Comitato di Pianificazione e il direttore sportivo della società, che hanno individuato nel tecnico scandinavo il profilo ideale per proseguire il progetto tecnico dei Red Devils. Allenatore d’esperienza, Thorup vanta un curriculum importante in patria. Ha conquistato per due volte la Superliga danese, nel 2017 con il Midtjylland e nel 2021-22 con il Copenhagen, club con cui si è distinto anche a livello europeo. In precedenza, aveva guidato la nazionale Under 21 della Danimarca, conducendola fino alle semifinali del Campionato Europeo e alla qualificazione ai Giochi Olimpici, la prima apparizione dopo vent’anni.

L’Al Ahly era alla ricerca di un tecnico stabile dopo la parentesi dell’allenatore ad interim Emad El Nahas, nominato lo scorso mese. Con Thorup, il club del Cairo punta a consolidare la propria supremazia nel calcio africano e a rafforzare le ambizioni internazionali, affidandosi a un allenatore noto per la sua mentalità offensiva, l’organizzazione tattica e la capacità di valorizzare i giovani talenti.