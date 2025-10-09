Morte Russo, il cordoglio della Federazione argentina: 1' di silenzio su tutti i campi

Il mondo del calcio ha appreso poche ore fa la notizia della scomparsa di Miguel Angel Russo, allenatore del Boca Junors. La Federcalcio argentina lo ricorda come una figura "simbolo di professionalità, dedizione e passione". In un comunicato ufficiale, l'AFA ha espresso il proprio cordoglio, ricordando Russo come un esempio di uomo e di professionista:

"Oggi, con grande tristezza, abbiamo ricevuto la notizia della morte del Signor Miguel Ángel Russo, esempio di un professionista sempre impegnato a dare il meglio, ovunque abbia lavorato. Ma soprattutto, per tutti coloro che hanno avuto l’enorme onore di conoscerlo, abbiamo perso una grande persona e un amico". Per rendere omaggio alla sua memoria, la AFA ha disposto un minuto di silenzio in tutti i campi di gioco, in tutte le categorie e divisioni, prima delle partite che si disputeranno da domani fino a domenica 12 ottobre.

"Miguel Ángel Russo, scomparso all’età di 69 anni, lascia un’eredità profonda nel calcio argentino e sudamericano. Da giocatore e poi da allenatore, ha incarnato i valori di umiltà, rispetto e impegno, diventando una figura amata e rispettata da colleghi, tifosi e avversari. Il suo nome resterà per sempre legato a pagine gloriose della storia del Boca Juniors e al ricordo di un uomo che ha vissuto il calcio con passione autentica".