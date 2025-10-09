OM, Greenwood non ha dubbi: "Il miglior giocatore del mondo è Lamine Yamal"

Sta vivendo un ottimo inizio di stagione con la maglia dell’Olympique Marsiglia e ora vuole affermarsi definitivamente dopo essersi lasciato alle spalle una brutta storia. Mason Greenwood, 24 anni, è uno dei protagonisti della squadra di De Zerbi, firmando 3 gol e 4 assist in 9 partite. Rinato dopo anni difficili, l’ex talento del Manchester United si è raccontato in un’intervista rilasciata ai media ufficiali del club francese, dove ha parlato delle sue ispirazioni calcistiche e dei giocatori che più ammira.

Ma la risposta che ha fatto maggiormente discutere è arrivata quando gli è stato chiesto chi, secondo lui, sia oggi il miglior giocatore del mondo. Greenwood non ha scelto Ousmane Dembélé, fresco vincitore del Pallone d’Oro e stella dei rivali del PSG; bensì Lamine Yamal, il fenomeno 18enne del Barcellona. "Per me, il miglior giocatore del mondo in questo momento è Lamine Yamal", ha dichiarato l’attaccante inglese, sottolineando l’impressionante maturità e il talento precoce del giovane spagnolo.

Parole che confermano quanto l’astro nascente del Barça stia già ispirando ammirazione anche tra i suoi colleghi. Yamal, nonostante la giovanissima età, è ormai un punto fermo della squadra blaugrana e della Nazionale spagnola. Greenwood, intanto, continua a conquistare Marsiglia con il suo talento e la sua ritrovata serenità, deciso a scrivere un nuovo capitolo della propria carriera lontano dall’Inghilterra.