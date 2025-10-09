Pericolo di "arresti massicci", Argentina-Porto Rico spostata da Chicago a Miami

La politica di Donald Trump sulle espulsioni provoca un cambio di programma inatteso. Per timore di arresti da parte dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE), il match amichevole tra Argentina e Porto Rico, inizialmente previsto il 13 ottobre al Soldier Field di Chicago, è stato spostato al 14 ottobre e si giocherà al Chase Stadium di Fort Lauderdale. La decisione arriva in un contesto di forti tensioni politiche nella terza città più grande degli Stati Uniti, dove l’amministrazione Trump ha dispiegato la Guardia Nazionale per intensificare i controlli e accelerare le espulsioni di migranti irregolari.

Secondo quanto riferito dal portavoce del Chicago Park District, Luca Serra, la cancellazione del match a Chicago è stata inizialmente motivata da una bassa vendita di biglietti, ma fonti della Federazione argentina confermano che la scelta è stata presa anche per garantire la sicurezza dei giocatori e dei tifosi. Nella regione di Chicago, oltre 1.000 immigrati sono stati arrestati dall’inizio delle operazioni di controllo migratorio.

La presenza della Guardia Nazionale e il crescente clima di tensione hanno sollevato accuse di violazioni dei diritti umani e proteste pubbliche. Il match tra Argentina e Porto Rico sarà dunque disputato a Fort Lauderdale, nello stesso stadio in cui gioca Lionel Messi con l’Inter Miami in MLS. Prima di affrontare Porto Rico, l’Argentina giocherà un’altra amichevole contro il Venezuela venerdì a Miami.