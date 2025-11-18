Kane rivela: "Scelsi il Bayern per Tuchel, ha il carisma dei grandi allenatori inglesi"

Harry Kane continua a dominare sia con la maglia dell’Inghilterra sia con quella del Bayern Monaco, confermandosi uno degli attaccanti più decisivi del calcio mondiale, al pari di Erling Haaland e Kylian Mbappé. Poco prima della doppietta contro l’Albania, grazie alla quale ha superato il numero di gol segnati per le nazionali da una leggenda come Pelé, l’attaccante inglese ha svelato il vero motivo che, nell’estate 2023, lo ha convinto a lasciare il Tottenham per trasferirsi in Germania. E questo motivo porta un nome preciso: Thomas Tuchel, all’epoca tecnico del Bayern Monaco e oggi selezionatore della nazionale inglese.

"Ha una personalità e un carisma che ricordano quelli dei grandi commissari tecnici inglesi. E questo è fondamentale quando ci si prepara a un torneo importante", ha raccontato Kane. "È stato la ragione principale per cui ho scelto il Bayern. Amo la sua energia, il suo modo di intendere il gioco e ciò che voleva costruire. Fin dal nostro primo incontro si è creata una sintonia immediata che mi ha fatto capire di essere sulla strada giusta".

Kane ha lavorato con Tuchel per un’unica stagione a Monaco, ma il rapporto instaurato tra i due è stato sufficiente per convincerlo della bontà del progetto bavarese. Oggi, quella relazione prosegue in nazionale, dove Tuchel ha assunto la guida dei Three Lions con l’obiettivo dichiarato di riportare l’Inghilterra al vertice del calcio mondiale. Nel frattempo, Kane continua a segnare a raffica, dimostrando che le scelte fatte non sono state casuali e che la mano dell’allenatore tedesco ha avuto un ruolo cruciale nella sua evoluzione recente.