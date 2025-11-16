Kane da Pallone d'Oro? "Posso fare anche 100 gol, ma se non vinco Champions o Mondiali..."

Harry Kane continua a fare numeri da capogiro con la maglia del Bayern Monaco. Dopo aver impressionato nella passata stagione, l’attaccante inglese ha rilanciato con ancora più forza: 108 gol in 113 partite complessive con i bavaresi, accompagnati da 29 assist. Solo nell’annata in corso – 23 reti in 17 gare – sta tenendo un ritmo che lo proietta inevitabilmente tra i grandi favoriti per il prossimo Pallone d’Oro. Eppure, nonostante i suoi record, il capitano della Nazionale inglese mantiene uno sguardo estremamente pragmatico.

Intervistato dal Mirror, Kane ha spiegato come le sue straordinarie cifre personali non rappresentino di per sé una garanzia per la conquista del premio individuale più ambito: “Potrei segnare 100 gol in questa stagione, ma se non vinco la Champions League o la Coppa del Mondo, probabilmente non vincerò il Pallone d’Oro”, ha dichiarato. Per Kane la discriminante resta sempre la stessa: alzare trofei pesanti. “È lo stesso per Haaland, è lo stesso per tutti i giocatori. Servono i titoli più importanti”.

Il 31enne londinese è comunque consapevole di avere le carte in regola per giocarsi fino in fondo le sue chance, grazie a un Bayern considerato tra le principali candidate alla vittoria della Champions League. E uno sguardo è rivolto anche all’Inghilterra, più volte vicina al grande traguardo internazionale e comunque tra le favorite al Mondiale: "Sì, questo mi avvantaggia un po'", chiosa l'ex Tottenham.