Inghilterra, Kane da capogiro: battuto il record di Pelé per gol segnati in nazionale

Harry Kane continua a scrivere pagine indelebili nella storia del calcio. Nella sfida conclusiva delle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro l'Albania, l'attaccante e capitano dell'Inghilterra ha firmato una doppietta che non solo ha sancito il definitivo 2-0 per i Tre Leoni, ma lo ha proiettato in una dimensione leggendaria, superando un monumento sacro come Pelé.

Con le sue reti numero 77 e 78 in nazionale, il bomber del Bayern Monaco ha scavalcato i 77 gol realizzati dal fuoriclasse brasiliano, stabilendo un nuovo, impressionante primato. Se Pelé raggiunse quel traguardo in 92 presenze, Kane ha necessitato di 112 partite per iscriversi nell'Olimpo dei marcatori. Un risultato che si aggiunge ai suoi 25 gol stagionali in sole 18 apparizioni tra club e Nazionale, a testimonianza di una forma strepitosa.

Le reti decisive sono arrivate su calcio piazzato, con un tocco d'istinto sulla linea di porta, e su un'azione ben orchestrata conclusa su cross ravvicinato di Marcus Rashford. La vittoria in casa dell'Albania chiude il cammino di qualificazione dell'Inghilterra in modo trionfale. Già qualificata, la selezione di Southgate ha collezionato otto vittorie su otto, chiudendo il girone a punteggio pieno e con la porta immacolata: un risultato mai raggiunto prima da una nazionale europea. Tra i pali, per l'occasione, è stato il portiere del Crystal Palace, Dean Henderson, a succedere a Jordan Pickford, mantenendo inviolata la porta inglese.