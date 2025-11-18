Mbappe di nuovo nella bufera: Francia a Baku, lui a Dubai "fingendo" un infortunio

In Francia c'è un nuovo caso Mbappé. Venerdì scorso la Federazione ha comunicato: "I nazionali Manu Koné, Eduardo Camavinga e Kylian Mbappé sono stati rimessi a disposizione dei rispettivi club (…) Mbappé accusa ancora un’infiammazione alla caviglia destra che richiede ulteriori esami. Li sosterrà oggi a Madrid". Il Real Madrid, però, ha assicurato che l’attaccante sarà regolarmente presente nel prossimo match dei Blancos. Un dettaglio che, secondo RMC Sport, riaccende le voci su una possibile "assenza diplomatica" del numero 10 francese.

L’ex giocatore del PSG, anziché rientrare immediatamente a Madrid, sarebbe partito venerdì mattina direttamente per Dubai. Un viaggio di 6 ore e 40 minuti in aereo, più lungo del volo Parigi–Baku (in media 5 ore e 10), dove la squadra di Deschamps ha affrontato l'Azerbaigian nell'ultima sfida del girone di qualificazione mondiale. Sempre secondo RMC Sport, Mbappé avrebbe trascorso parte del soggiorno presso l’hotel Atlantis The Royal e in un club di padel insieme ai fratelli Lucas e Theo Hernandez.

Una parentesi che rischia di fare discutere, soprattutto perché alcuni tifosi gli rimproverano di aver evitato la partita dei Bleus ufficialmente per problemi fisici.