Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Parrott-mania in Irlanda: lo zoo di Dublino lo onora dando il suo nome a un pappagallo

Parrott-mania in Irlanda: lo zoo di Dublino lo onora dando il suo nome a un pappagallo
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 20:56Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Troy Parrott è l'eroe di questi giorni in Irlanda. L'attaccante in questa finestra internazionale è stato determinante nel trascinare la sua nazionale a dei playoff che fino a una settimana fa erano praticamente insperati: doppietta al Portogallo nel successo per 2-0 a Dublino e tripletta a Budapest, con gol decisivo al 96', nella vittoria contro l'Ungheria per 2-3.

Il day after l'impresa è stata sottolineata a dovere nell'isola, tanto che l'Aeroporto di Dublino lo ha omaggiato condividendo un'immagine che ribattezzava temporaneamente la struttura in "Aeroporto Troy Parrott". La notizia di oggi è che lo zoo di Dublino ha deciso di chiamare Troy un suo raro pappagallo, un maschio di Cacatua ciuffo citrino. Una specie in pericolo di estinzione e che prima di oggi non aveva uin nome. Ricordiamo che la traduzione inglese della parola "pappagallo" è "parot".

Lo zoo ha invitato il calciatore a incontrare il suo omonimo. "Ci sono pochi momenti in cui la gente rimane senza parole, ma il terzo gol di Troy Parrott è uno di questi. È stato un momento bellissimo e gioioso. Vogliamo onorare l'eroe irlandese in un modo che solo lo zoo di Dublino può fare" ha dichiarato Diana Farrell, guardiana dello zoo di Dublino.

Articoli correlati
Parrott, l'eroe d'Irlanda accende il mercato: sul giocatore dell'AZ gli occhi del... Parrott, l'eroe d'Irlanda accende il mercato: sul giocatore dell'AZ gli occhi del Tottehmam
Parrott eroe d'Irlanda. Tutto questo grazie al forfait di Evan Ferguson Parrott eroe d'Irlanda. Tutto questo grazie al forfait di Evan Ferguson
Roma sotto sul campo dell'AZ: gli olandesi sfondano al minuto 80 con Parrott Roma sotto sul campo dell'AZ: gli olandesi sfondano al minuto 80 con Parrott
Altre notizie Calcio estero
Kane rivela: "Scelsi il Bayern per Tuchel, ha il carisma dei grandi allenatori inglesi"... Kane rivela: "Scelsi il Bayern per Tuchel, ha il carisma dei grandi allenatori inglesi"
Parrott-mania in Irlanda: lo zoo di Dublino lo onora dando il suo nome a un pappagallo... Parrott-mania in Irlanda: lo zoo di Dublino lo onora dando il suo nome a un pappagallo
Honda scommette sul Giappone: "Ha il potenziale per vincere i prossimi Mondiali" Honda scommette sul Giappone: "Ha il potenziale per vincere i prossimi Mondiali"
Cristiano Ronaldo farà visita a Trump: il portoghese sarà ricevuto insieme a bin... Cristiano Ronaldo farà visita a Trump: il portoghese sarà ricevuto insieme a bin Salman
Mbappe di nuovo nella bufera: Francia a Baku, lui a Dubai "fingendo" un infortunio... Mbappe di nuovo nella bufera: Francia a Baku, lui a Dubai "fingendo" un infortunio
Messico, tante ombre e poche luci. Il Mondiale in casa rischia di essere un flop... Messico, tante ombre e poche luci. Il Mondiale in casa rischia di essere un flop
Iraq agli spareggi intercontinentali: battuti gli Emirati Arabi, decide un rigore... Iraq agli spareggi intercontinentali: battuti gli Emirati Arabi, decide un rigore al 17' di recupero
Amichevoli internazionali, Mane ne fa 3 nell'8-0 del Senegal. Ok Giappone e Corea... Amichevoli internazionali, Mane ne fa 3 nell'8-0 del Senegal. Ok Giappone e Corea del Sud
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
1 Fabregas: "Con Conte svenivo, in Italia me ne piacciono 3. Allegri? Il suo calcio è semplice"
2 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
3 Joshua Zirkzee verso l'addio al Manchester United. Ci sono anche due club inglesi
4 A Como furto in casa della calciatrice Alisha Lehmann: "La prossima volta per favore pulite"
5 Totti: "Il lavoro di Gasperini alla Roma non si è visto. Soulé o Yildiz? Meglio Nico Paz"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Maldini: "Per me c'è solo il Milan, in Italia e all'estero. Nazionale? Gattuso ottima idea"
Immagine top news n.1 Juve, Perin: "Sono il più grande critico di me stesso. Ho pensato di smettere con il calcio"
Immagine top news n.2 Soulé: "Mi immagino a lungo alla Roma. Scudetto? Lo sognano tutti, ma è ancora presto"
Immagine top news n.3 Milan, ottime notizie per Allegri: Rabiot in gruppo, il punto in vista del derby
Immagine top news n.4 Quali obiettivi per il Milan? Tare: "Sarei un bugiardo se dicessi di non volere Scudetto o Champions"
Immagine top news n.5 Fabregas: "Il Como è diverso, in Serie A rompe le palle. Futuro? Sto bene, ma mai dire mai"
Immagine top news n.6 Uva su Euro 2032: "Solo l'Allianz ha tutti i parametri, ma anche altri stadi sono sulla buona strada"
Immagine top news n.7 Juventus, via libera per il rientro graduale in gruppo di Bremer: ecco quando può tornare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Alessandro Canovi: "Vi spiego cosa non funziona nel calcio italiano"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, Corrado blinda Angori e Touré: "A gennaio restano. Troppi stranieri? È il contrario..."
Immagine news Serie A n.2 Genoa su Perin? La Juventus alza il muro per gennaio: solo in un caso può partire
Immagine news Serie A n.3 Juve, Perin: "La classifica non rispecchia il valore della Fiorentina, saranno arrabbiati"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Torriani: "Maignan mi sta insegnando tanto. Il modello? Courtois"
Immagine news Serie A n.5 Galliani: "Gattuso ce la farà, ha il carattere giusto e credo che l'Italia andrà ai Mondiali"
Immagine news Serie A n.6 Maldini: "Peccato per com'è andata a Pioli alla Fiorentina. Io ds? Me l'hanno detto..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, si avvicina la sfida con la Carrarese: le parole del ds Fracchiolla sul momento granata
Immagine news Serie B n.2 Entella, Marconi: "Col Palermo per me non sarà come le altre. Possiamo giocarcela"
Immagine news Serie B n.3 Vignali rinnova con lo Spezia: "Firma che dà continuità a un sogno che porto nel cuore"
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, calciatori in scadenza nel 2026: c'è anche il difensore/bomber Tiritiello
Immagine news Serie B n.5 Venezia, calciatori in scadenza nel 2026: da Busio a Duncan, nodi pesanti per la società
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, calciatori in scadenza nel 2026: da Tait a Masiello, quanti big a rischio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Passeri: "A Rimini situazione surreale, il calcio esiste grazie ai tifosi. E così muore"
Immagine news Serie C n.2 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Serie C n.3 Insulti razzisti in Rimini-Ascoli: chiusi per un turno (con sospensiva) i 'Distinti Scoperti' del Neri
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il Giudice Sportivo: Parker fermato per due turni. Stop anche per altri 16
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, Mazzocchi: "Benevento squadra in salute, ma faremo del nostro meglio"
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, intervento al ginocchio riuscito per Tavernaro: il comunicato del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Spagna, Hermoso ancora vittima di insulti e minacce social. La denuncia della calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana, Peruzzo: "A Sassuolo vittoria importantissima. Parma? Non sarà scontro diretto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, domani la sfida con il Lione. Canzi: "Tappa fondamentale, Bonansea out"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Girelli: "Orgogliosa di far parte della storia di questo club"
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, rinviata a gennaio l'udienza circa la questione legata allo stadio/clinica
Immagine news Calcio femminile n.6 Simili nei risultati, agli antipodi per tutto il resto: Napoli e Como brillano nella Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?