Parrott-mania in Irlanda: lo zoo di Dublino lo onora dando il suo nome a un pappagallo

Troy Parrott è l'eroe di questi giorni in Irlanda. L'attaccante in questa finestra internazionale è stato determinante nel trascinare la sua nazionale a dei playoff che fino a una settimana fa erano praticamente insperati: doppietta al Portogallo nel successo per 2-0 a Dublino e tripletta a Budapest, con gol decisivo al 96', nella vittoria contro l'Ungheria per 2-3.

Il day after l'impresa è stata sottolineata a dovere nell'isola, tanto che l'Aeroporto di Dublino lo ha omaggiato condividendo un'immagine che ribattezzava temporaneamente la struttura in "Aeroporto Troy Parrott". La notizia di oggi è che lo zoo di Dublino ha deciso di chiamare Troy un suo raro pappagallo, un maschio di Cacatua ciuffo citrino. Una specie in pericolo di estinzione e che prima di oggi non aveva uin nome. Ricordiamo che la traduzione inglese della parola "pappagallo" è "parot".

Lo zoo ha invitato il calciatore a incontrare il suo omonimo. "Ci sono pochi momenti in cui la gente rimane senza parole, ma il terzo gol di Troy Parrott è uno di questi. È stato un momento bellissimo e gioioso. Vogliamo onorare l'eroe irlandese in un modo che solo lo zoo di Dublino può fare" ha dichiarato Diana Farrell, guardiana dello zoo di Dublino.