Kane spaventoso, un gol ogni ora: "Sì, sono al top della mia carriera". E applaude Tuchel

"Se sono al top della mia carriera? Direi di sì. Ovviamente ho avuto dei bei momenti durante la mia carriera. Nel complesso, fisicamente e mentalmente, sono più coinvolto di quanto lo sia stato negli ultimi anni". E non potrebbe essere altrimenti per chi, come Harry Kane, arriva da una media gol da lasciare esterrefatti: un gol ogni 61 minuti. Record stagionale, al momento, che batte Robert Lewandowski e lo pone come prima e assoluta certezza del Bayern Monaco e dell'Inghilterra.

Presente nel ritiro dei Tre Leoni per disputare il match odierno contro l'Albania, il capitano della Nazionale ha presenziato in conferenza stampa per raccontare il suo momento d'oro: "Quando gioco con l’Inghilterra, sento sempre di giocare in una delle migliori squadre. Mi sento bene". Tra le domande dei giornalisti, poi, ne è spiccata una "pungente" sul paragone tra l'ex CT Gareth Southgate e Thomas Tuchel oggi: È diverso, nel senso che con l’allenatore di oggi si percepisce una sensazione diversa. Ma sento sempre che l’ambiente e la cultura che abbiamo cercato di costruire l’avevamo anche con Gareth".

Quanto alla possibilità di non essere l'unico '9' di riferimento per l'attacco dell'Inghilterra ai Mondiali: "C’è una grande competizione per molti posti. Tutti sanno chi è il loro diretto concorrente. Questo permette ai giocatori di entrare nel gruppo liberamente e allenarsi a un livello più alto. Il mister è stato chiaro nei suoi messaggi e lo sarà fino al torneo. Renderà chiari i ruoli a tutti e sceglierà la squadra più adatta a vincere il torneo. Penso che abbia fatto davvero un buon lavoro. Arrivare come allenatore dell’Inghilterra, soprattutto dopo Gareth, non è semplice", ha ricordato Kane.

E ha concluso: "Ha cercato di imprimere il suo stile negli allenamenti e negli incontri. Tatticamente siamo molto precisi prima di ogni partita. Abbiamo delle opzioni secondarie e lui sta costruendo molte di queste alternative, e ci sono altre cose che vorrebbe aggiungere", il racconto del capitano della Nazionale inglese sul lavoro condotto da Tuchel. "Porta una personalità e un’aura che rappresentano un allenatore dell’Inghilterra, il che, in vista di un torneo importante, è anche fondamentale".